Haklarında arama kararı bulunan 8 kişi sokağa çıkınca yakayı ele verdi - Son Dakika

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Haklarında arama kararı bulunan 8 kişi sokağa çıkınca yakayı ele verdi
7 saat önce
Ordu'da korona virüs salgını sebebiyle nüfusun büyük bölümü evde kalırken haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 8 kişi sokağa çıkınca yakayı ele verdi.
Ordu'da korona virüs salgını sebebiyle nüfusun büyük bölümü evde kalırken haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 8 kişi sokağa çıkınca yakayı ele verdi.
Ordu Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 6-12 Nisan tarihleri arasında 59 şahsa korona virüs tedbirlerine riayet etmemekten, 20 şahsa açıktan alkol tüketmekten, 7 şahsa sarhoşluktan, 4 şahsa gürültü yapmaktan, 1 şahsa rahatsız etmekten, 3 şahsa kimlik bildirmemekten, 6 şahsa yasa dışı bahis oyunu oynamaktan, 1 şahsa da kaçak tütün ve alkol üretiminden Kabahatler Kanunu'na göre ceza kesildi.
Ayrıca haklarında değişik suçlardan aranması olan 8 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı. - ORDU
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 05:18 Kaynak: İHA
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