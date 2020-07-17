Haklarında hapis cezası bulunan 4 PKK üyesi yakalandı - Son Dakika

Haklarında hapis cezası bulunan 4 PKK üyesi yakalandı
SİİRT'in Herekol ve Ciraf bölgelerinde, 10 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonların ardından yapılan istihbarat çalışmasıyla, haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunun 4 kişi yakalandı.
SİİRT'in Herekol ve Ciraf bölgelerinde, 10 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonların ardından yapılan istihbarat çalışmasıyla, haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunun 4 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haziran ayında terör örgütü PKK'ya yönelik Herekol ve Ciraf bölgelerinde, 2'si Terörden Arananlar'da Turuncu Liste'de olmak üzere 10 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından istihbarat çalışması yaptı. Terör örgütüne yardım ve yataklık yapanların belirlenmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında, haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye' olmak suçundan 7 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunun 4 kişinin saklandıkları yerler saptandı. Şüpheliler jandarma ekiplerince düzenlenen hava destekli operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:09 Kaynak: DHA
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