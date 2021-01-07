Haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

07.01.2021 14:03
Haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

SAKARYA'da, ev ve iş yerlerine girerek hırsızlık yapan 2 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

SAKARYA'da, ev ve iş yerlerine girerek hırsızlık yapan 2 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Haklarında kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan H.P. ile 14 yıl hapis cezası bulunan T.İ., tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, Adapazarı, Serdivan ve Arifiye ilçelerinde farklı tarihlerde meydana gelen 14 hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlattı. Ev ve iş yerlerinden 95 bin TL değerinde ziynet eşyası, 25 bin TL para, 2 bin TL değerinde sigara, bilgisayar ve elektronik eşyalar çalan 2 kişinin kimliği belirlendi. Düzce'de düzenlenen operasyonla hakkında hırsızlık suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.P., Adapazarı'nda yapılan operasyonla da hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.İ. yakalandı. 2 kişinin ev ve iş yerlerine girdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Sakarya, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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