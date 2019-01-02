Haklarında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıslar Yakalandı
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.
Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, hırsızlık suçundan 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ç. (38), ile sigara kaçakçılığı suçundan hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.Y.G., isimli şahıs, Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Emniyete götürülen şahıslar burada tamamlanan işlemlerinin ardından Kahta Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:51 Kaynak: İHA
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