Son Dakika Haberleri: Haklarında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıslar Yakalandı

Haklarında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıslar Yakalandı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Haklarında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıslar Yakalandı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, hırsızlık suçundan 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ç. (38), ile sigara kaçakçılığı suçundan hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.Y.G., isimli şahıs, Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Emniyete götürülen şahıslar burada tamamlanan işlemlerinin ardından Kahta Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:51 Kaynak: İHA

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


8 Yıldır Kar Yağmayan Köye, Kepçe ile Dağdan Kar Getirdiler Serdar Ortaç, Chloe Loughnan Boşanma Haberlerine Sitem Etti: Ayrılmıyoruz, Boşanmıyoruz

Hırsızlar, 3. Denemelerinde Duvarı Balyozla Kırıp 1 Milyon Liralık Altını Çaldı Boşandığı Eşinin Ağabeyini Bacağından Vurdu! Saldırı Anı Kameraya Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 15:53:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Haklarında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıslar Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]