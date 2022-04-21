Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheliyi jandarma yakaladı - Son Dakika
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Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheliyi jandarma yakaladı

21.04.2022 11:11
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheliyi jandarma yakaladı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde arananlar listesinde olan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada yakalandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde arananlar listesinde olan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı'nın aranan şahıslar listesinde olan ve hakkında kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunan Y.K. (35) ile hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.Ş. (33), jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada yakalandı. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheliyi jandarma yakaladı
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheliyi jandarma yakaladı

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Serdivan, Jandarma, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheliyi jandarma yakaladı - Son Dakika


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