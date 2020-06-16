Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, yakalanıp tutuklandı - Son Dakika

Bursa 'da 29 ayrı suçtan aranan, 7 ayrı suçtan ise hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan Selim Altın (40) ile 3 ayrı suçtan 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Ali Yentürk (20), yakalanıp, tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu