Son Dakika Haberleri: Haklarında toplam 17 yıl hapis cezası verilen 3 firari zanlı yakalandı
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Haklarında toplam 17 yıl hapis cezası verilen 3 firari zanlı yakalandı

1 saat önce

Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası verilen 3 şüpheli, polisin ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

Haklarında toplam 17 yıl hapis cezası verilen 3 firari zanlı yakalandı, System.String[]
Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası verilen 3 şüpheli, polisin ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kentte işledikleri çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası verilen firari hükümlülerin yakalanması için çalışma İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yaralama, hırsızlık, mühür bozma suçlarından 5 yıl 7 ay 15 gün Zeki Ş., 6 yıl Bilal Ö. ve 6 yıl hapis cezası bulunan Abtil Ö.'yü polis ekipleri saklandıkları evlerde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Öte yandan gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR
Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:52 Kaynak: İHA
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