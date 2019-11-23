Son Dakika Haberleri: Haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı

6 saat önce

Adıyaman'da, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı, System.String[]

Adıyaman'da, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Şehit Ayhan Kıymacı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince haklarında çeşitli suçlardan yakalanma kararı bulunan 5 kişi yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan 5 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Yeşilyurt, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cinsel istismar suçundan tutuklandı, elleri kelepçeli halde firar etti
Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 20:20:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]