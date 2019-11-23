Haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı
6 saat önce
Adıyaman'da, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:48 Kaynak: İHA
Adıyaman'da, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Şehit Ayhan Kıymacı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince haklarında çeşitli suçlardan yakalanma kararı bulunan 5 kişi yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan 5 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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