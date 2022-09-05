Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisinde 2'sı tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisinde 2'sı tutuklandı

05.09.2022 19:09
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisinde 2'sı tutuklandı

Haklarında yargılama süreci devam eden 3 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmak üzereyken yakalandı.

Haklarında yargılama süreci devam eden 3 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmak üzereyken yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığı tarafından yargılama süreci devam eden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin deniz yolu ile yurt dışına kaçırılacağı duyumuna istinaden, söz konusu şüphelilerin yakalanmasına yönelik 4 Eylül 2020 tarihinde operasyon düzenlendi. İhraç öğretmen T.U.A., ihraç psikolog Ö.E. ve ihraç astsubay M.T., Çeşme Liman bölgesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasadışı olarak deniz yolu ile kaçmaya çalıştıkları esnada yakalandı.

Gözaltına alınan 3 FETÖ şüphelisi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen ihraç öğretmen T.U.A., ihraç astsubay M.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ihraç psikolog Ö.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Sakız Adası, Yunanistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisinde 2'sı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisinde 2'sı tutuklandı - Son Dakika
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