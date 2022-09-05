Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyelerine jandarma engeli - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyelerine jandarma engeli

05.09.2022 10:41

Haklarında yargılama süreci devam eden 3 FETÖ üyesi, Yunanistan'ın Sakız Adasına kaçmak üzereyken yakalandı.

Haklarında yargılama süreci devam eden 3 FETÖ üyesi, Yunanistan'ın Sakız Adasına kaçmak üzereyken yakalandı.

İzmir İI Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığı tarafından yargılama süreci devam eden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin deniz yolu ile yurt dışına kaçırılacağı duyumuna istinaden, söz konusu şüphelilerin yakalanmasına yönelik 4 Eylül 2020 günü operasyon düzenlendi. İhraç öğretmen T.U.A., ihraç psikolog Ö.E. ve ihraç astsubay M.T., Çeşme Liman bölgesinden Yunanistan'ın Sakız Adasına yasadışı olarak deniz yolu ile kaçmaya çalıştıkları esnada yakalandı.

Gözaltına alınan FETÖ üyelerinin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - İZMİR

YORUMLAR
500
3 FETÖ şüphelisi, Sakız Adası'na kaçmaya çalışırken yakalandı 3 FETÖ şüphelisi, Sakız Adası'na kaçmaya çalışırken yakalandı İzmir'den Yunanistan'a Kaçmak İsteyen 3 Fetö Üyesi Yakalandı İzmir'den Yunanistan'a Kaçmak İsteyen 3 Fetö Üyesi Yakalandı
Kaynak: İHA

Yunanistan, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyelerine jandarma engeli - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:25 Beşiktaş'tan skandal Ankaragücü maçı hakkında yeni açıklama: Josef'in kırmızısını iptal edin
16:07 Hayatını kaybeden müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'e görkemli veda!
16:07 Türkiye'nin en küçük nüfuslu ilçesi Konya Yalıhüyük oldu: Nüfusu yalnızca 1500 kişiden oluşuyor
16:08 Mustafa Sarıgül'den öğretmenlere ses getirecek vaatler! Eğer iktidara gelirse hepsini yapacağını söyledi
15:45 Türk SİHA'ları Rusya'yı çevreliyor! Avrupa ülkeleri üstün özellikli Bayraktar TB2 için sıraya dizildi
15:38 Bakan Soylu, Diyarbakır'da Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
15:10 Ankaragücü karşılaşmasında Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 16:38:40. #1.11#
SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyelerine jandarma engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement