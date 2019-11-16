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Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında, Mardin'in HDP'li Mazıdağı, Savur ve Derik...
6 saat önce
Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında, Mardin'in HDP'li Mazıdağı, Savur ve Derik belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 08:44 Kaynak: AA
Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında, Mardin'in HDP'li Mazıdağı, Savur ve Derik belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapıldı.
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