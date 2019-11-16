Son Dakika Haberleri: Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında, Mardin'in HDP'li Mazıdağı, Savur ve Derik...
Son Dakika Güncel Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında, Mardin'in HDP'li Mazıdağı, Savur ve Derik... - Son Dakika

Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında, Mardin'in HDP'li Mazıdağı, Savur ve Derik...

6 saat önce

Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında, Mardin'in HDP'li Mazıdağı, Savur ve Derik belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapıldı.

Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında, Mardin'in HDP'li Mazıdağı, Savur ve Derik..., System.String[]

Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında, Mardin'in HDP'li Mazıdağı, Savur ve Derik belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 08:44 Kaynak: AA
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