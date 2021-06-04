Bugün Silivri'deki duruşmadan çıkarlar gündemi ve sosyal medyayı salladı. Fenerbahçeliler, 4 isme verilen ağır cezaların ardından birçok etiket açtı. Ancak 'Haklıydık Kazandık' etiketi adeta yeri göğü inletti. Saat 12 civarında başlatılan etikete 100 binden fazla Tweet atıldı. Bunun dışında 'Şike', '3 Temmuz', 'UEFA', 'Aziz Yıldırım' adı altında açılan etiketlere de binlerce Tweet atıldı.
Yardımcı antrenör Volkan Demirel, dönemin futbolcuları ve halen oynamaya devam eden Gökhan Gönül ve Caner Erkin de 'Haklıydık Kazandık' paylaşımı yaptı. Sarı-Lacivertli camia, futbolcular ve taraftarlar çıkan kararlardan sonra adeta tek yürek oldu.
Son Dakika › Spor › 'Haklıydık Kazandık' etiketi! Fenerbahçeliler sosyal medyayı altüst etti - Son Dakika Spor