Haksan kuruluşunun 30’uncu yılını kutladı
1 saat önce
Otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinin kauçuk parça tedarikinde önemli yan sanayilerinden olan Haksan, kuruluşunun 30'uncu yılını kutladı.
Otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinin kauçuk parça tedarikinde önemli yan sanayilerinden olan Haksan, kuruluşunun 30'uncu yılını kutladı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:35
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