Son Dakika Haberleri: Haksan kuruluşunun 30’uncu yılını kutladı

Haksan kuruluşunun 30’uncu yılını kutladı

1 saat önce

Otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinin kauçuk parça tedarikinde önemli yan sanayilerinden olan Haksan, kuruluşunun 30'uncu yılını kutladı.

Haksan kuruluşunun 30’uncu yılını kutladı, System.String[]
Otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinin kauçuk parça tedarikinde önemli yan sanayilerinden olan Haksan, kuruluşunun 30'uncu yılını kutladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:35 

Ekonomi
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