Son Dakika Haberleri: Haksız Bir Şekilde Elimizden Kemeri Aldılar"

Haksız Bir Şekilde Elimizden Kemeri Aldılar"

1 saat önce

Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet unvan maçında hakemlerin tartışmalı kararıyla ABD'li Anthony Dirrell'a yenilen Türk boksör Avni Yıldırım, "Haksız bir şekilde elimizden kemeri aldılar.

Haksız Bir Şekilde Elimizden Kemeri Aldılar
Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet unvan maçında hakemlerin tartışmalı kararıyla ABD'li Anthony Dirrell'a yenilen Türk boksör Avni Yıldırım, "Haksız bir şekilde elimizden kemeri aldılar." dedi.

ABD'nin New York kentinden menajeri Ahmet Öner ile İstanbul'a gelen Avni Yıldırım'ı, Atatürk Havalimanı'nda yakınları ile bir grup bokssever karşıladı.

Avni Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, unvan maçına iyi hazırlanarak çıktığını dile getirerek, "Kazanacağımıza inanıyorduk, çok iyi hazırlanmıştık. Çok az kalmıştı, kemeri ellerimizle tutmuştuk ama haksız bir şekilde elimizden kemeri aldılar. Fakat halkımıza da söylüyorum, hiç merak etmesinler. Biz lobi çalışmalarında güçlüyüz. Hakkımızı yedirmeyeceğiz. Zaten ertesi gün Meksika'ya gidip, rövanş başvurusunu yaptık. Hiç kimse merak etmesin, inşallah hakkımızı alacağız. Şampiyonluk sadece ertelendi. O şampiyonluk inşallah Türkiye'ye gelecek." diye konuştu.

Rövanş için yaptıkları başvurunun birkaç hafta içinde sonuçlanacağını aktaran Avni Yıldırım, bu süreçte çok destek gördüğünü belirterek, "Herkese teşekkür ediyorum. Halkımız bizi yalnız bırakmadı. Yine söylüyorum, bir şey kaybetmedik. Sadece şampiyonluk ertelendi." ifadelerini kullandı.

Avni Yıldırım'ın, ABD'nin Minneapolis kentindeki Armory Spor ve Etkinlik Salonu'nda Anthony Dirrell ile yaptığı maçın 10. raundunda Dirrell'ın kaşı açılmış, kanamaya müdahale eden sağlık ekibi, boksörün maça devam edemeyeceğini belirtmişti. Kaş açılmasının Avni Yıldırım'ın darbeleriyle değil maçın akışı içinde gerçekleştiğine hükmeden hakemler, teknik nakavt kararı vermek yerine karşılaşmayı o anda bitirmişti. ABD'li boksör, hakemlerin 96-94 (Dirrell), 98-92 (Avni Yıldırım) ve 96-94 (Dirrell) puanlarını verdiği karşılaşmayı kazanarak WBC süper orta sıklet kemerinin sahibi olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:45 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Avni Yıldırım, Yenikadinda Gösterme, Spor
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