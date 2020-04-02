Haksız fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon 90 bin lira ceza

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunun Mart ayında gerçekleştirdiği toplantılarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası uygulanması kararı alındığını açıkladı.



Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışlarına ilişkin Reklam Kurulu kararını açıkladı. Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız bünyesinde yer alan Reklam Kurulunun Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen 294 ve 295 sayılı toplantılarında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası uygulanması kararı alınmıştır" denildi.



7 bin 386 firma ile ilgili yasal süreç devam ediyor



Bazı firmalara ilişkin yasal sürecin devam ettiği belirtilen açıklamada, "1 Nisan 2020 tarihi itibarıyla gerek 81 Ticaret İl Müdürlüğümüz, gerekse Bakanlığımız Reklam Kurulu tarafından denetim altına alınan 7 bin 386 firma ile ilgili yasal süreç devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre aykırı bulunan uygulamaların internet üzerinden gerçekleştirilmesi halinde aykırılığı gerçekleştiren firma hakkında 104 bin 781 TL, diğer satış yerlerinde gerçekleştirilmesi halinde ise 10 bin 475 TL idari para cezası uygulanmaktadır." - ANKARA