Haksız fiyat artışına 10 bin ile 104 bin TL arasında ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Haksız fiyat artışına 10 bin ile 104 bin TL arasında ceza - Son Dakika

Haksız fiyat artışına 10 bin ile 104 bin TL arasında ceza

6 saat önce

Korona virüsünün ortaya çıkmasının ardından cerrahi ve 3M Maske ile birlikte 25 farklı tıbbi malzemeye yönelik denetim yapıldığını belirten Elazığ Ticaret İl Müdürü Bilal Öztürk," Yapılan denetimlerde tutulan tutanaklarda haksız fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere bakanlığımız...

Haksız fiyat artışına 10 bin ile 104 bin TL arasında ceza, System.String[]

Korona virüsünün ortaya çıkmasının ardından cerrahi ve 3M Maske ile birlikte 25 farklı tıbbi malzemeye yönelik denetim yapıldığını belirten Elazığ Ticaret İl Müdürü Bilal Öztürk," Yapılan denetimlerde tutulan tutanaklarda haksız fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere bakanlığımız Reklam Kurulu tarafından 10 bin TL ile 104 bin TL arasında para cezası uygulanmaktadır"dedi.


Tüketici Haftası kapsamında Tüketici Hakem Heyeti Başkanı ve Ticaret İl Müdürü Bilal Öztürk, açıklamalarda bulundu. Öztürk açıklamasında, korona virüsünün ortaya çıkmasının ardından gündeme gelen haksız fiyat artışı ile ilgili denetim ve ceza miktarları ile ilgili de bilgi verdi.


Tüketicinin korunmasına yönelik düzenlemelerin geçmişinin Osmanlı dönemine kadar uzandığına değinen Öztürk, bakanlıklarının hem tüketicilerin ekonomik çıkarlarını, hem de sağlık ve güvenliklerini koruma görevini üstlendiğini aktardı.


Elazığ'da Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca 2019 yılında 3 bin 877 tüketici şikayetinin karara bağlandığını anımsatan Öztürk," Karara bağlanan başvuruların yüzde 63'lik kısmı tüketici lehine, yüzde 37'lik kısmını tüketici aleyhine sonuçlanmıştır.2019 yılı içinde ilimiz genelinde 31 iş yeri 950 ürün denetlenmiştir"diye konuştu.


Bakanlık talimatıyla korona virüs nedeniyle koruyucu maske ve dezenfektanların fiyatlarında haksız fiyat artışı yapılmasının önüne geçilmesi için çalışma yapıldığını aktaran Öztürk," Elazığ Defterdarlığı ve Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de katılımı ile ilimizde bulunan eczaneler, ecza depolar ve medikaller gibi satış noktalarında cerrahi maske, 3M Maske ve diğer tıbbi malzemelere yönelik Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği uyarınca 05.03.2020 17.03.2020 tarih aralığında 25 firma ve 21 ürün denetlenmiş olup denetimlere devam edilmektedir. Yapılan denetimlerde tutulan tutanaklarda haksız fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere bakanlığımız Reklam Kurulu tarafından 10 Bin TL ile 104 Bin TL arasında para cezası uygulanmaktadır. Bu cezaları 10 katına kadar artırmak bakanlığımızın yetkisi dahilindedir.Ticaret Bakanlığı haksız fiyat artışları konusunda Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda da gereğini yapacaktır. Türk Ceza Kanunu'nun 237'nci maddesi fiyatları etkileme, 238'inci maddesi kamuya gerekli ürünlerin yokluğuna neden olma, 240'ıncı maddesi mal veya hizmet satışından kaçınma fiillerini suç olarak tanımlamıştır. Bu fiillerin karşılığı hapis cezasıdır. Vatandaşlarımız, haksız fiyat artışı şikayetlerini Ticaret İl Müdürlüklerine, Alo 175'i arayarak veya akıllı telefonlarından "Haksız Fiyat Artışı" mobil uygulamasını indirerek yapabilirler"diye bilgi verdi. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:41 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı Kosova Başbakanı, İçişleri Bakanı'nı koronavirüsle ilgili "panik yaydığı" gerekçesiyle görevden aldı
Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı         
17:12
Galatasaray, koronavirüs önlemleri nedeniyle bugünkü antrenmanını iptal etti Galatasaray, koronavirüs önlemleri nedeniyle bugünkü antrenmanını iptal etti         
16:35
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor         
14:35
Park ettiği yeri unutan vatandaş, aracına polisin yardımıyla 3 gün sonra kavuştu Park ettiği yeri unutan vatandaş, aracına polisin yardımıyla 3 gün sonra kavuştu         
14:16
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı         
14:00
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi         
13:56
Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı         
12:38
Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz         
12:29
Fatma Şahin, kızının karantinadan kaçtığı iddiasını yalanladı: Rutin karantina uygulanıyor Fatma Şahin, kızının karantinadan kaçtığı iddiasını yalanladı: Rutin karantina uygulanıyor         
12:25
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir         
11:47
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi         
10:32
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı         
09:50
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 21:01:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Haksız fiyat artışına 10 bin ile 104 bin TL arasında ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]