Haksız fiyat artışına karşı 7.500 mobil şikayet

Haksız fiyat artışlarını tespit etmeye yönelik faaliyetlerini sürdüren HFA Mobil uygulaması 56 bin kullanıcı tarafından cihazlarına indirilirken, tüketicilerden bugüne kadar 7 bin 348 başvuru geldi.

Haksız fiyat artışlarını tespit etmeye yönelik faaliyetlerini sürdüren HFA Mobil uygulaması 56 bin kullanıcı tarafından cihazlarına indirilirken, tüketicilerden bugüne kadar 7 bin 348 başvuru geldi.

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