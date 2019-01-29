Son Dakika Haberleri: Haksız fiyat artışına karşı 7.500 mobil şikayet

Haksız fiyat artışına karşı 7.500 mobil şikayet

1 saat önce

Haksız fiyat artışlarını tespit etmeye yönelik faaliyetlerini sürdüren HFA Mobil uygulaması 56 bin kullanıcı tarafından cihazlarına indirilirken, tüketicilerden bugüne kadar 7 bin 348 başvuru geldi.

Haksız fiyat artışına karşı 7.500 mobil şikayet, System.String[]
Haksız fiyat artışlarını tespit etmeye yönelik faaliyetlerini sürdüren HFA Mobil uygulaması 56 bin kullanıcı tarafından cihazlarına indirilirken, tüketicilerden bugüne kadar 7 bin 348 başvuru geldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:27 

Fi, Ekonomi
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