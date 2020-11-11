Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun idari yaptırım uyguladığı konulardan 166'sı toptan sebze meyve, 20'si temel gıda ve diğer ürünlerle ilgili oldu.
11.11.2020 11:07
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun idari yaptırım uyguladığı konulardan 166'sı toptan sebze meyve, 20'si temel gıda ve diğer ürünlerle ilgili oldu.
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun idari yaptırım uyguladığı konulardan 166'sı toptan sebze meyve, 20'si temel gıda ve diğer ürünlerle ilgili oldu.
Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: AA
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