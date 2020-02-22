Haktan, Bursa'da sahneye çıktı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Haktan, Bursa'da sahneye çıktı - Son Dakika Magazin

Haktan, Bursa'da sahneye çıktı

6 saat önce

ARABESK müziğin güçlü sesi Haktan, Bursa'da sevenleriyle buluştu.

Haktan, Bursa'da sahneye çıktı, System.String[]

ARABESK müziğin güçlü sesi Haktan, Bursa'da sevenleriyle buluştu. Dinleyicileriyle birlikte şarkılarını söyleyen sanatçı, Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Şarkılara getirdiği özgün yorumuyla dikkat çeken, arabesk müziğin güçlü seslerinden Haktan, Bursa'da sahneye çıktı. Sezen Aksu'nun 'Köz' adlı şarkısıyla dinleyicilerini selamlayan Haktan, Bursalıları geçmişe doğru yolculuğa çıkararak, sevilen şarkılarını seslendirdi. 'Feyz of Arabesk' albümünün yanı sıra; 'Vazgeçtim', 'Unutamadım', 'Kim Bu Gözlerindeki Yabancı' gibi dillerden düşmeyen şarkıları da özgün yorumuyla söyleyen Haktan, sahnedeki enerjisiyle beğeni topladı.2 saati aşkın bir süre sahnede kalan Haktan, Bursalı sevenleriyle birlikte söylediği şarkıları cep telefonuna kaydederek mutluluğunu paylaştı. Kendisini dinlemeye gelenlere teşekkür eden Haktan, konser boyunca hayranlarını hem hüzünlendirip, hem de eğlendirirken, Bursa'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.


Bursa, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)
  • Beşer: Bizim hak hukuk aş ve iş için çok çalışmamız lazım iken ne yazıktır ki boş yapmaya özentimizi inkar edemeyiz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


Son Dakika

Bursa'da mor ekmek üreten fırın, tanesini 10 liraya satıyor
Kilogram değeri 2 milyon dolar olan "lazer çipi" ihracat yolunda Şarkıcı Mr. Jade, son klibindeki imajıyla George Clooney'e benzetildi Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 20:49:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Haktan, Bursa'da sahneye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]