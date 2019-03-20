Hakurk'a Hava Harekatı
42 dakika önce
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, teröristlerce kullanılan silah mevzisi ve mühimmat deposu kullanılamaz hale getirildi.
Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesine düzenlenen hava harekatında, teröristlerce kullanılan silah mevzisi ve mühimmat deposu kullanılamaz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
adresinden harekata ilişkin bilgi paylaşıldı.
Açıklamada, Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:20 Kaynak: AA
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