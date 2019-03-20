Son Dakika Haberleri: Hakurk'a Hava Harekatı

Hakurk'a Hava Harekatı

40 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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Milli Savunma Bakanlığı: "Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:21 Kaynak: İHA

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