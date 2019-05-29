Hakurk'a "Pençe" harekatı
36 dakika önce
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde sürdürülen "Pençe Harekatı"nda 2 asker yaralandı.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde sürdürülen "Pençe Harekatı"nda 2 asker yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:42 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakurk'ta 27 Mayıs'ta başlatılan "Pençe Harekatı"nda, PKK'lı teröristlerce bölgeye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettiği bildirildi.
İki askerin yaralandığı belirtilen açıklamada, "Olayda yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.
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