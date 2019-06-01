Hakurk'a "Pençe" harekatı
1 saat önce
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:36 Kaynak: AA
'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Buna göre, harekatta 3 PKK
'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu.
Harekat kapsamında, Hakurk
bölgesinde girilen teröristlere ait sığınak ve mağaralarda 12 kutu (yaklaşık 2 bin) doçka mühimmatı, 15 anti-tank roketi ve başlıkları, 15 roket sevk fişeği, 7 kutu (2 bin 800) AK-47 mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Bakanlık ayrıca harekat sırasında ele geçirilen doçka mühimmatı ve roket başlıklarının görüntüsünü de paylaştı.
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