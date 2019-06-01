Son Dakika Haberleri: Hakurk'a "Pençe" harekatı
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Hakurk'a "Pençe" harekatı

1 saat önce

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Hakurk'a
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Buna göre, harekatta 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu.
Harekat kapsamında, Hakurk bölgesinde girilen teröristlere ait sığınak ve mağaralarda 12 kutu (yaklaşık 2 bin) doçka mühimmatı, 15 anti-tank roketi ve başlıkları, 15 roket sevk fişeği, 7 kutu (2 bin 800) AK-47 mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Bakanlık ayrıca harekat sırasında ele geçirilen doçka mühimmatı ve roket başlıklarının görüntüsünü de paylaştı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:36 Kaynak: AA
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