Son Dakika Haberleri: Hakurk'a "Pençe" harekatı
Son Dakika Güncel Haber

Hakurk'a "Pençe" harekatı

1 saat önce

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Hakurk'a
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Buna göre, harekatta 1 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:36 Kaynak: AA
Twitter, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cengiz Ünder'in korku dolu anları: Hayatta binmem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin yenemeyeceği takım yoktur Şenol Güneş'ten sitem: Siz hiçbir şeye karışmayın, biz işimizi yaparız Sağlık Bakanlığından "sıcak hava" uyarısı: Saat 10.00-16.00 arası dışarı çıkmayın

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 10:54:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakurk'a "Pençe" harekatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]