Hakurk'a "Pençe" Harekatı
39 dakika önce
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda terör örgütünün sözde liderlerince kullanılan altı odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara kullanılmaz hale getirildi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:15 Kaynak: AA
'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda terör örgütünün sözde liderlerince kullanılan altı odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara kullanılmaz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı
açıklamasında, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Harekatta terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan, altı odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildi.
Ayrıca Milli ATAK taarruz helikopterlerince gece harekatında tespit edilen hedefler başarıyla etkisiz hale getirildi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin yenemeyeceği takım yoktur
Şenol Güneş'ten sitem: Siz hiçbir şeye karışmayın, biz işimizi yaparız
Teröristlerin 500 metrelik mağarası "Atak" ile imha edildi
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Generaller hakkında sarfedilen ifadeler rahatsız edici