Son Dakika Haberleri: Hakurk'a "Pençe" Harekatı
Son Dakika Güncel Haber

Hakurk'a "Pençe" Harekatı

1 saat önce

Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Hakurk'a
Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı başarıyla devam ediyor.
Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerdi. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.
Ayrıca Zap bölgesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildi.?
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:02 Kaynak: AA
Zap bölgesi, Irak, Milli Savunma Bakanlığı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 ülke bugün bayramı kutluyor Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu Mahalle sakinleri hırsızlık yaparken yakalanan zanlıya meydan dayağı attı 7 yaşındaki kızı üvey anne şiddetinden arkadaşları kurtardı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 10:07:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakurk'a "Pençe" Harekatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]