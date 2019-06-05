Hakurk'a "Pençe" Harekatı
1 saat önce
Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:02 Kaynak: AA
Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu. Milli Savunma Bakanlığı
'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak
'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı başarıyla devam ediyor.
Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerdi. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.
Ayrıca Zap bölgesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildi.?
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Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu
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