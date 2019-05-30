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Hakurk'a "Pençe" harekatı - Patlayıcı ve mayınlar kontrollü infilak ettiriliyor

1 saat önce

Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesindeki Pençe Harekatı'nda, terör örgütü mensuplarınca bölgeye yerleştirilen patlayıcılar ve mayınlar kontrollü infilak ettiriliyor.

Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesindeki Pençe Harekatı'nda, terör örgütü mensuplarınca bölgeye yerleştirilen patlayıcılar ve mayınlar kontrollü infilak ettiriliyor.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Bilgilendirmeye göre, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe Harekatı planlandığı gibi başarılı şekilde devam ediyor.
Komandolar, Hakurk'ta örgüte ait sığınak ve barınakların yanı sıra bulunan tuzaklı ve uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcılar ile mayınları da imha etmeyi sürdürüyor.
Öte yandan, bilgilendirmeyle birlikte bölgede bulunan el yapımı patlayıcıların fotoğrafları ile kontrollü şekilde imha edilen bir patlayıcının görüntüsü de paylaşıldı.
Hakurk'a Pençe harekatı - Patlayıcı ve mayınlar kontrollü infilak ettiriliyor
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:59 Kaynak: AA
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