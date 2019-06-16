Son Dakika Haberleri: Hakurk'a Pençe Harekatı'yla terör örgütlerine büyük darbe
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Hakurk'a Pençe Harekatı'yla terör örgütlerine büyük darbe

42 dakika önce

Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs'tan bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde 76 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Hakurk'a Pençe Harekatı'yla terör örgütlerine büyük darbe, System.String[]
Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs'tan bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde 76 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı planlandığı gibi başarılı şekilde sürüyor.
Bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesinin yanı sıra ele geçirilen sığınak, barınak, mağara, mühimmat ve yaşam malzemeleri teker teker imha ediliyor.
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün barınmaya çalıştığı diğer bölgeler de vurulmaya devam ediyor.
27 Mayıs'tan bu yana Zap, Avaşin, Basyan, Gara, Metina ve Kandil bölgeleri hava harekatları ve kara ateş destek vasıtalarıyla birçok kez vuruldu.
Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs'tan bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde 76 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bunların 51'ini Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirilenler oluşturdu.
Öte yandan, son olarak sabah saatlerinde Metina ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlenerek 7 PKK'lı terörist daha etkisiz kılındı.
Komandolar, terör örgütünün tuzakladığı 80 mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) imha etti, 15 sığınak ve barınağı daha kullanılamaz hale getirdi.
Böylece terör örgütü PKK'nın Hakurk bölgesinde içerisindeki yaşam malzemeleriyle imha edilen mağara ve sığınak sayısı 133'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:27 Kaynak: AA
PKK, Irak, Hakurk, Güncel
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