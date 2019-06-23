Son Dakika Haberleri: Hakurk'a Pençe Harekatı'yla terör örgütlerine büyük darbe
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Hakurk'a Pençe Harekatı'yla terör örgütlerine büyük darbe

16 dakika önce

Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı dahil Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu.

Hakurk'a Pençe Harekatı'yla terör örgütlerine büyük darbe, System.String[]
Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı dahil Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar kararlı şekilde devam ediyor.
Harekat kapsamında bugün bir terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58'e yükseldi.
Diğer taraftan Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerinde bulunan terör hedefleri de Pençe Harekatıyla koordineli olarak vuruldu.
Harekatın başladığın günden bu yana Hakurk bölgesi dışına kalan bölgelerde etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 38'e ulaştı.
Böylece, Pençe Harekatı dahil Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu.
Harekatla, Hakurk bölgesindeki arama ve tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, terör örgütü PKK tarafından kullanılan 8 odalı bir mağara tespit etti.
Mağarada yapılan aramada, bir Doçka uçaksavar silahı, bir Zagros keskin nişancı silahı, 2 BKC makineli tüfek ve 2 AK-47 piyade tüfeği ile çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:07 Kaynak: AA
PKK, Irak, Hakurk, Güncel
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