Hakurk'a yönelik harekat
2 saat önce
Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik harekat başlatıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:56 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığından, Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik harekat başlatıldığı bildirildi.
Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata komando tugayları da katılıyor.
Atak helikopterlerinin desteğiyle devam eden harekatla Hakurk'taki mağara ve sığınakların imhası, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.
Bakan Akar, Yeni Askerlik Sisteminin Ne Zaman Yasalaşacağını Açıkladı
Irak'ın kuzeyine 'Pençe' harekatı
Neymar'ın kaptanlığı elinden alındı
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu