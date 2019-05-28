Son Dakika Haberleri: Hakurk'a yönelik harekat

Hakurk'a yönelik harekat

2 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik harekat başlatıldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik harekat başlatıldığı bildirildi.
Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata komando tugayları da katılıyor.
Atak helikopterlerinin desteğiyle devam eden harekatla Hakurk'taki mağara ve sığınakların imhası, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.
Hakurk'a yönelik harekat
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:56 Kaynak: AA
Irak, Hakurk, Güncel
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