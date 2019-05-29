Son Dakika Haberleri: Hakurk'ta 2 asker yaralandı
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Hakurk'ta 2 asker yaralandı

52 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta gerçekleştirilen Pençe Harekatı sırasında meydana gelen patlamada 2 askerin yaralandığını açıkladı.

Hakurk'ta 2 asker yaralandı, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta gerçekleştirilen Pençe Harekatı sırasında meydana gelen patlamada 2 askerin yaralandığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekatı kapsamında 29 Mayıs 2019 tarihinde PKK'lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:30 Kaynak: İHA
Irak, Hakurk, Güncel
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