Hakurk'ta 2 asker yaralandı
52 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta gerçekleştirilen Pençe Harekatı sırasında meydana gelen patlamada 2 askerin yaralandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı Irak
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:30 Kaynak: İHA
'ın kuzeyi Hakurk
'ta gerçekleştirilen Pençe Harekatı sırasında meydana gelen patlamada 2 askerin yaralandığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekatı kapsamında 29 Mayıs 2019 tarihinde PKK
'lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.
(İHA)
Guti'den flaş karar! Beşiktaş'tan ayrılıyor
Son Dakika! Pençe Harekatı'nda 2 Askerimiz Yaralandı
İstanbul'da, 34 hamile çocuğu adli makamlara bildirmeyen 18 doktorun hapsi istendi!
Eski eşini, polisin ve oğlunun önünde tekme tokat dövdü