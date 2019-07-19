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Hakurk'ta çatışma: 1 asker şehit (3)

1 saat önce

TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDIPençe-2 Harekatı kapsamında Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal için (25), Hakkari ve Yüksekova ilçesinde tören düzenlendi.

Hakurk'ta çatışma: 1 asker şehit (3), System.String[]

TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Pençe-2 Harekatı kapsamında Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal için (25), Hakkari ve Yüksekova ilçesinde tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin cenazesi uçakla memleketi Konya'ya gönderildi.
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal şehit olurken, 5'i hafif 6 asker de yaralandı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal için önce Hakkari'de ardından da Yüksekova ilçesinde uğurlama töreni düzenlendi. Hakkari'deki törene Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, 3. Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, polis ve askerler katıldı. Özgeçmişin okunması ve Müftü Vekili Osman Doğan'ın yaptığı duanın ardından Şehit Ünal'ın naaşı helikopterle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü. Yüksova'daki törene ise 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, askeri erkan ve polisler katıldı. Okunan duanın ardından şehit Ünal'ın naaşı tören mangası tarafından memleketi Konya'ya uğurlanmak üzere Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağa alındı.
Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-


Yüksekova, Hakkari, Hakurk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:26 Kaynak: DHA
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