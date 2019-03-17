Son Dakika Haberleri: Hakurk'ta Dün Etkisiz Hale Getirilen 12 Teröristten Birisinin Gri Listede Aranan "Havar Bedran" Kod...

Hakurk'ta Dün Etkisiz Hale Getirilen 12 Teröristten Birisinin Gri Listede Aranan "Havar Bedran" Kod...

1 saat önce

Hakurk'ta dün etkisiz hale getirilen 12 teröristten birisinin gri listede aranan "Havar Bedran" kod adlı Serkan Tüncer olduğu belirlendi.

Hakurk'ta Dün Etkisiz Hale Getirilen 12 Teröristten Birisinin Gri Listede Aranan
Hakurk'ta dün etkisiz hale getirilen 12 teröristten birisinin gri listede aranan "Havar Bedran" kod adlı Serkan Tüncer olduğu belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:40 Kaynak: AA

Serkan, Hakurk, Güncel
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