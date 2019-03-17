Hakurk'ta Dün Etkisiz Hale Getirilen 12 Teröristten Birisinin Gri Listede Aranan "Havar Bedran" Kod...
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Hakurk'ta dün etkisiz hale getirilen 12 teröristten birisinin gri listede aranan "Havar Bedran" kod adlı Serkan Tüncer olduğu belirlendi.
Hakurk
'ta dün etkisiz hale getirilen 12 teröristten birisinin gri listede aranan "Havar Bedran" kod adlı Serkan
Tüncer olduğu belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:40 Kaynak: AA
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