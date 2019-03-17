Son Dakika Haberleri: Hakurk'ta Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 12'ye Çıktı (2)

Hakurk'ta Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 12'ye Çıktı (2)

1 saat önce

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERDEN BİRİ GRİ LİSTEDEMilli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 12 teröristten birinin gri listede aranan 'Havar Bedran' kod adlı Serkan Tüncer olduğu açıkladı.

Hakurk'ta Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 12'ye Çıktı (2), System.String[]
ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERDEN BİRİ GRİ LİSTEDE

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 12 teröristten birinin gri listede aranan 'Havar Bedran' kod adlı Serkan Tüncer olduğu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dün Hakurk'ta etkisiz hale getirilen 12 teröristten birisinin gri listede aranan 'Havar Bedran' kod Serkan Tüncer olduğu belirlenmiştir" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:32 Kaynak: DHA

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