Hakurk'ta Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 12'ye Çıktı (2)
1 saat önce
ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERDEN BİRİ GRİ LİSTEDEMilli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 12 teröristten birinin gri listede aranan 'Havar Bedran' kod adlı Serkan Tüncer olduğu açıkladı.
ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERDEN BİRİ GRİ LİSTEDE Milli Savunma Bakanlığı
, Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 12 teröristten birinin gri listede aranan 'Havar Bedran' kod adlı Serkan
Tüncer olduğu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dün Hakurk'ta etkisiz hale getirilen 12 teröristten birisinin gri listede aranan 'Havar Bedran' kod Serkan Tüncer olduğu belirlenmiştir" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:32 Kaynak: DHA
Irak'ın Kuzeyinde 12 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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