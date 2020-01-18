Hakurk'ta şehit düşen asker memleketine uğurlandı - Son Dakika

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerin üs bölgesine sızma girişimini engellemek maksadıyla attığı el bombasıyla şehit düşen sözleşmeli Piyade Er Fevzi Altınayak'ın naaşı törenle memleketi Konya'ya uğurlandı.

Hakurk'taki üs bölgesinde görevli sözleşmeli Piyade Er Fevzi Altınayak, teröristlerin sızma girişimini engellemek maksadıyla attığı el bombasıyla yaralanmıştı. Tahliye edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen Altınayak için Van Jandarma Filo Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından Van İl Müftüsü Ömer Keskin tarafından dua yapıldı. Duanın ardından şehidin naaşı uçakla memleketi Konya'ya uğurlandı.

Şehit uğurlama törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, kurum amirleri, askeri erkan ve polisler katıldı.

(Mehmet Salih Akkuş/İHA)