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Hakurk'ta terör hedefleri böyle imha edildi

1 saat önce

Hakurk'ta terör hedefleri böyle imha edildiANKARA - Pençe Harekatı kapsamında Hakurk'ta terör hedefleri imha ediliyor.

Hakurk'ta terör hedefleri böyle imha edildi
ANKARA - Pençe Harekatı kapsamında Hakurk'ta terör hedefleri imha ediliyor. İmha edilen sığınaklarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Hakurk'ta terör hedefleri böyle imha edildi
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:28 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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