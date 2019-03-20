Son Dakika Haberleri: Hakurk'ta Terör Hedefleri İmha Edildi

Hakurk'ta Terör Hedefleri İmha Edildi

47 dakika önce

IRAK'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, terör hedefleri imha edildi.

Hakurk'ta Terör Hedefleri İmha Edildi, System.String[]
IRAK'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, terör hedefleri imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:16 Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk, Güncel
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