Hakurk'ta Terör Hedefleri İmha Edildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, terör hedefleri imha edildi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, terör hedefleri imha edildi.



Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.







ANKARA,

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