Hakurk'taki mağaralarda PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta bölücü terör örgütü PKK'ya ait 7 ve 8 odalı mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK ile mücadele kapsamında Hakurk'ta yürütülen arama tarama faaliyetleri sürüyor.

Çalışmalarda terör örgütü PKK'nın kullandığı yeni sığınak ve mağaralar tespit edildi. Yüzlerce metre uzunluğa sahip 7 ve 8 odalı mağaralarda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Mağaralardaki aramalarda 4 biksi hafif makineli tüfek, bir keskin nişancı tüfeği, bir Shotgun silahı, 82 milimetrelik bir havan, 120 milimetrelik 7 havan, 28 RPG-7, 9 RPG-9, bir el yapımı patlayıcı (EYP) haline getirilerek tuzaklanmış RPG-7 roket, iki jelikan mühimmat ile iki jelikan el bombası, iki doçka ağır makine sehpası, 136 sevk fişeği, EYP yapımında kullanılan 100 kilogram amonyum nitrat, teleferik sistemi, 11 akü, 3 su motoru, iki çanak anten, hilti, su ısıtma kazanı, 3 jelikan gaz yağı, örgütsel doküman, çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler imha edildi.