Hakurk'taki terör yuvalarına füze atışı

Irak
'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından düzenlenen 'Pençe' operasyonu kapsamında Hakurk
füzelerle vuruldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden gece boyunca sevk ve idare edilen kara harekatı adım adım ilerliyor. Hakurk'taki terör yuvalarına yönelik düzenlenen operasyona, Bitlis
'in Tatvan
ilçesindeki 10. Komando
Tugayı ile Hakkari
Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrindeki askerler katılırken, Derecek ilçesindeki askeri birlikler tarafından da ateş destek vasıtalarıyla PKK
hedefleri vuruldu. Öte yandan, 'Pençe' operasyonu nedeniyle Yüksekova
ilçesinden de bir askeri konvoy sınıra sevk edildi.
(İHA)