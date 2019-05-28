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Hakurk'taki terör yuvalarına 'Pençe'

20 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen 'Pençe' operasyonuna 2 komando tugayının katıldığı öğrenildi.

Hakurk'taki terör yuvalarına 'Pençe', System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen 'Pençe' operasyonuna 2 komando tugayının katıldığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden gece boyunca sevk ve idare edilen kara harekatı adım adım ilerliyor. Hakurk'taki terör yuvalarına yönelik düzenlenen operasyona, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 10. Komando Tugayı ile Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrindeki askerler katılıyor.

Sınırın sıfır noktasında bulunan Derecek ilçesindeki askeri birlikler tarafından ateş destek vasıtalarıyla PKK hedefleri vurulurken, Mehmetçik ise karadan ilerleyişini sürdürüyor.

Öte yandan, 'Pençe' operasyonu nedeniyle Yüksekova ilçesinden de bir askeri konvoy sınıra sevk edildi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:25 Kaynak: İHA
Irak, Hakurk, Komando, 3. Sayfa
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