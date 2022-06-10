Hakverdi: "Öğrencilere ve Akademisyenlere Harcanması Gereken Para Elektrik Şirketlerine Gidiyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Hakverdi: "Öğrencilere ve Akademisyenlere Harcanması Gereken Para Elektrik Şirketlerine Gidiyor"

10.06.2022 15:52

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, kamu kuruluşlarına ve üniversitelere ‘ticarethane’ olarak elektrik faturası kesilmesine “Bu bir soygun” sözleriyle tepki gösterdi. Hakverdi, “ODTÜ Kampüsünün 2021 yılında ödediği fatura 29 milyon 290 bin 566 TL iken. Bu rakam 2022 yılının ilk 3 ayında yakalandı. Sadece üç ayda ödenen fatura 26 milyon 996 bin 214 TL. Geçtiğimiz yıla göre oranlandığında artış oranı yüzde 368. Üniversitelerin geneli bu durumda. Öğrencilere ve akademisyenlere harcanması gereken para maalesef elektrik şirketlerine gidiyor” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, kamu kuruluşlarına ve üniversitelere 'ticarethane' olarak elektrik faturası kesilmesine "Bu bir soygun" sözleriyle tepki gösterdi. Hakverdi, "ODTÜ Kampüsünün 2021 yılında ödediği fatura 29 milyon 290 bin 566 TL iken. Bu rakam 2022 yılının ilk 3 ayında yakalandı. Sadece üç ayda ödenen fatura 26 milyon 996 bin 214 TL. Geçtiğimiz yıla göre oranlandığında artış oranı yüzde 368. Üniversitelerin geneli bu durumda. Öğrencilere ve akademisyenlere harcanması gereken para maalesef elektrik şirketlerine gidiyor" dedi.

Hakverdi konuyla ilgili video açıklama yaptı. Hakverdi şunları söyledi:

"ÜNİVERSİTELERİN BÜTÇESİ FATURALARA GİDİYOR"

"Yüzbinlerce öğrenci barınma sorunu yaşıyor, barınma sorunu nedeni ile okuluna ara veren ve eğitim hayatı sona eren on binlerce öğrenci var. Yurtlar yetersiz, bilime ayrılan bütçe yetersiz. Uluslararası arenada üniversitelerimiz her geçen gün kan kaybediyor. Öğrenciler birçok bilimsel ve sosyal faaliyetten yoksun haldeler. En temel haklardan biri olan beslenme hakkından bile yeterince faydalanamıyorlar. Geçtiğimiz yıl birçok üniversitede yemeklere yüzde 40 ila yüzde 100 arasında değişen oranında zam yapıldı. Öğrencilerin en temel ihtiyaçları dahi karşılanamazken, bütçeler maalesef ya başkaca amaçlara ya da yüksek faturalara harcanıyor. Kamu kurumlarına ve üniversitelere gönderilen faturaların elektriğe gelen zamlarla birlikte bir de 'Ticarethane' fiyatları ile gönderiliyor olması kabul edilemez. Bu yöntemle kurumlar adeta soyuluyor. Bir an önce bu uygulamadan vazgeçilmeli ve kamu kurumları için yeni bir faturalandırma yöntemi hayata geçirilmelidir.

"FATURALARDAKİ FİYAT ARTIŞ YÜZDE 224"

Öğretim üyeleri ve üniversite personellerinin kaldığı lojmanlara gelen faturalar da ticarethane statüsü ile faturalandırılıyor. ODTÜ Lojmanlarında kalan akademisyen ve personeller elektrik faturalarına yetişemiyor. Sadece 2022'nin ilk üç ayında lojmanlara tahakkuk ettirilen elektrik faturası 612 bin 967 TL bu rakam 2021 yılı tümü için 1 milyon 91 bin 666 TL idi. Burada da artış oranı yüzde 224 olarak ortaya çıkıyor. Zaten düşük ücretle çalışan akademisyen ve personeller elektrik faturası derdine düşmüş durumda. Mesken olarak kullandıkları lojmanlara ticarethane olarak fatura gönderilmesi hukuka da ahlaka da aykırıdır."

Hakverdi: Öğrencilere ve Akademisyenlere Harcanması Gereken Para Elektrik Şirketlerine Gidiyor
Hakverdi: Öğrencilere ve Akademisyenlere Harcanması Gereken Para Elektrik Şirketlerine Gidiyor
Hakverdi: Öğrencilere ve Akademisyenlere Harcanması Gereken Para Elektrik Şirketlerine Gidiyor
Hakverdi: Öğrencilere ve Akademisyenlere Harcanması Gereken Para Elektrik Şirketlerine Gidiyor

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu: 'Dünü Bırakıp Hep Yarına Bakacağız, Bu Güzel Ülkeyi Yeniden Ayağa Kaldıracağız' Kılıçdaroğlu: 'Dünü Bırakıp Hep Yarına Bakacağız, Bu Güzel Ülkeyi Yeniden Ayağa Kaldıracağız' Servet Ünsal: Pazartesinden İtibaren Meclis Çalışmalarıma Toplu Taşıma Araçlarıyla Geleceğim Servet Ünsal: Pazartesinden İtibaren Meclis Çalışmalarıma Toplu Taşıma Araçlarıyla Geleceğim
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakverdi: 'Öğrencilere ve Akademisyenlere Harcanması Gereken Para Elektrik Şirketlerine Gidiyor' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
19:53 Samsung'dan skandal hata! iPhone reklamı yaptı
19:28 4 kişi, liseli kızlara önce laf attı, daha sonra arabayla ezdi
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 20:22:08. #1.13#
SON DAKİKA: Hakverdi: "Öğrencilere ve Akademisyenlere Harcanması Gereken Para Elektrik Şirketlerine Gidiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement