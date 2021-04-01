Hal çetesi operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

İstanbul'un Anadolu yakasında hal esnafını haraca bağlayan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Anadolu yakasındaki hal esnafını haraca bağlayan suç örgütüne yönelik Muğla ve İstanbul'da operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda çete elebaşı C.G.'nin de aralarında bulunduğu 17 kişi yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 13 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, çete elebaşı C.G.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişinin "başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma", "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma" ve "silahla yağma" suçlarından tutuklanmasına hükmetti. 10 şüpheli ise yurt dışına çıkmamak ve haftada 2 gün imza atmak şeklinde adli kontrol hükümleri şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL