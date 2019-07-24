Son Dakika Haberleri: "Hal"den hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

"Hal"den hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

1 saat önce

İstanbul Sebze ve Meyve Halinde, park halindeki araçlardan 9 cep telefonu çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İstanbul Sebze ve Meyve Halinde, park halindeki araçlardan 9 cep telefonu çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Polis, Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde farklı tarihlerde 6 kez "otodan hırsızlık" ile 9 cep telefonu çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Ekipler, güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler ışığında şüpheliyi tespit etti. 32 yaşındaki şüpheli Müslüm G, 22 Temmuz'da telefon çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
Zanlının üzerinde yapılan aramada, 5 farklı model ve markada cep telefonu bulundu.
Şüphelinin, daha önce de 6 kez "otodan hırsızlık", 8 kez "uyuşturucu madde kullanma", 1 kez "açıktan hırsızlık" ve 1 kez de "cinsel taciz" suçlarından toplam 16 sabıka kaydı bulunduğu tespit edildi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
İstanbul, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günay Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti Pitbull cinsi köpeğe hamile kediyi parçalatan üç çocuk yakalandı İmamoğlu'nun Zülfü Livaneli sevgisi! 3 ayda 3 konserine gitti Son Dakika! Diyarbakır'da EYP'li saldırı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 17:50:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Hal"den hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]