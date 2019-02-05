Son Dakika Haberleri: Hal esnafına indirim müjdesi

Hal esnafına indirim müjdesi

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hal giriş ücretlerinin 31 Mayıs'a kadar yüzde 75-80 oranında indirildiğini duyurdu.

Hal esnafına indirim müjdesi, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hal giriş ücretlerinin 31 Mayıs'a kadar yüzde 75-80 oranında indirildiğini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:15 

Alinur Aktaş, Bursa, Ekonomi
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