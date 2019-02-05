Hal esnafına indirim müjdesi
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hal giriş ücretlerinin 31 Mayıs'a kadar yüzde 75-80 oranında indirildiğini duyurdu.
Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hal giriş ücretlerinin 31 Mayıs'a kadar yüzde 75-80 oranında indirildiğini duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:15
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