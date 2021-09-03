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Hal esnafının sorunları masaya yatırıldı - Son Dakika

Hal esnafının sorunları masaya yatırıldı

03.09.2021 15:40
Hal esnafının sorunları masaya yatırıldı, System.String[]

Kars Sebze Hali esnafı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Vali Türker Öksüz'den yardım bekliyor.

Kars Sebze Hali esnafı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Vali Türker Öksüz'den yardım bekliyor.

Kars Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde çöp, hijyen, ulaşım, altyapı gibi birçok sorun ile mücadele eden hal esnafı, sorunlarının çözümü noktasına kendilerini yardımcı olmasını istiyor.

Kars Sanayi ve Ticaret Odası (KATSO)'da düzenlenen toplantıda bir araya gelen hal esnafı, KATSO'dan sorunlarının çözümü noktasında destek istedi.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası adına 10. Meslek Komitesi Başkanı Fikret Balkay'ın Başkanlığı'nda düzenlen toplantıya, KATSO 10. Meslek Komitesi üyeleri ile Kars Yaş Sebze-Meyve Toptancı Hali Başkanı Hasan Özağdaş ve hal esnafı katıldı.

Kars Yaş Sebze-Meyve Toptancı Hali esnafının sorunları hakkında açıklamalarda bulunan Yaş Sebze-Meyve Toptancılar Hali Başkanı Hasan Özağdaş, "Bilindiği üzer Kars Yaş Sebze ve Meyve Hali ilimizin doğusunda, şehir merkezine uzak, Otogar ile canlı hayvan pazarının yanında yer almaktadır. Kars Hali esnafı, Halin şehir merkezine uzak olması, ısınma, altyapı, hijyen, ulaşım birçok sorun sebebi ile hali terk etmiştir, ilde ve ilçelerde faaliyet yürüten manavların hijyen ve diğer sebepler dolayısıyla rotalarını değiştirilerek il dışında sebze ve meyve temin etmekte ve yetkililerin bu durum sessiz kalmasına anlam veremiyoruz. Bu durum ilimiz kaynaklarının dışarı akmasına, iş ve istihdam kaybına neden olmaktadır. Yetkililerden bir an önce çözüm beklemekteyiz" dedi.

Hal esnafının sorunlarını dinleyen Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) 10. Meslek Komitesi Başkanı Fikret Balkay, Kars Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde yaşanan sorunu çok önceden tespit ettiklerini, konu hakkında rapor oluşturarak ilgili kurumlara ilettiklerini ancak, çözüm odaklı herhangi bir adım atılmadığını dile getirdi.

Balkay, "Kars Yaş Sebze ve Meyve Hali işlevini kaybetmiştir. Esnaf hali terk etmiş şehir merkezlerinde kaldırımları işgal etmek sureti ile her manav kendisine mini hal kurmuştur. Bu durum hukuken yanlış olmasının yanında vatandaşlar açısından da olumsuzluklar teşkil etmektedir. Yetkililerin bu duruma acilen çözüm üretmesi gerekmektedir. Hem Hal Esnafı hem Manavlar Şehir Merkezine yakın yeni ve fonksiyonel bir Sebze Hali Binası talep etmektedir. Başta Kars Belediyesi olmak üzere, Ticaret İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve ilgili tüm kurum kuruluş ve dernekler olarak müşterek çalışma başlatmalı, şehrin kangrene dönüşmüş bu sorununu çözebilmek için çalışma başlatmalıyız" diye konuştu. - KARS

Hal esnafının sorunları masaya yatırıldı

Türker Öksüz, Ticaret, Kars, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hal esnafının sorunları masaya yatırıldı - Son Dakika


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