Hal ile Perakende Yasası yeni yıldan önce değiştirilecek
1 saat önce
Çalışmalarına başlayan Meclisin önümüzdeki günlerde Hal Kanunu ile Perakende Kanun değişikliklerini ele alarak yıl başından önce kanunlaştırması planlanıyor.
Çalışmalarına başlayan Meclisin önümüzdeki günlerde Hal Kanunu ile Perakende Kanun değişikliklerini ele alarak yıl başından önce kanunlaştırması planlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:46
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