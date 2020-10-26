Hal Kart'ın Ekim ayı tutarları hesaplara yatırıldı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 11 bin 249 vatandaşın yararlandığı Halk Kart'ın Ekim ayı tutarlarını hesaplara yatırdı.

Büyükşehir Belediyesi'nin ayrım gözetmeden, titiz incelemeler sonucu ihtiyaç sahibi yurttaşlara ulaştırdığı Halk Kartlar, yaşanan zorlu günlerde can suyu oluyor. Yurttaşlar, Halk Kart ile anlaşmalı bakkal ve marketlerden alışveriş yapabiliyor. Ekim ayı için vatandaşların hesabına yatırılan toplam 1 milyon 301 bin 860 TL'lik tutar da ay içerisinde kentteki esnafın kasasına girecek.

Halk Kart ile Mersin'de dar gelirli yurttaşlar ihtiyacını karşılamaya esnaf da kazanmaya devam devam edecek. - MERSİN