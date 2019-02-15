Son Dakika Haberleri: Hal Kavşağında Çalışmalar Yeniden Başladı

Hal Kavşağında Çalışmalar Yeniden Başladı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta Karayolları tarafından yapımına başlanan ancak ödenek yokluğu nedeniyle ara verilen hal kavşağındaki çalışmalar yeniden başladı.

Hal Kavşağında Çalışmalar Yeniden Başladı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta Karayolları tarafından yapımına başlanan ancak ödenek yokluğu nedeniyle ara verilen hal kavşağındaki çalışmalar yeniden başladı.

Kahramanmaraş'ta Karayolları tarafından 2017 yılı Aralık ayında yapımına başlanan Kayseri yolu üzerindeki hal kavşağında, ödenek yokluğu nedeni ile çalışmalara bir süre ara verildi.

Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş Valiliği İl Koordinasyon Kurulu toplantısında da gündeme gelen Hal kavşağının 10 gün içinde yapımına yeniden başlanacağı belirtilmişti.

Toplantının ardından bir hafta sonra Hal kavşağındaki çalışmalar yeniden başladı. Karayolları yetkilileri çalışmaların ne zaman tamamlanacağı hakkında henüz bir açıklama yapmadı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:16 Kaynak: İHA

Kayseri, Aralık, Kahramanmaraş, Güncel
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