MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin son çalışması ile Hal Kompleksi'nin duvarlarını meyve ve sebze figürleri süslüyor. Hal Kompleksi'nin duvarları portakallar, limonlar, çileklerle rengarenk bir görünüme kavuşuyor.

Kentin dokusuna renk getirmeyi ve canlılık katmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, gri yapıları adeta sanat galerisine dönüştürüyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin son çalışması ile Hal Kompleksi'nin duvarları meyve ve sebze figürleri ile süsleniyor. Gerçekleştirilen çalışma ile üreticinin emekleri Hal Kompleksi'nin duvarlarına sanatla yansıtılıyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kenti renklendirmek için farklı bölgeler için farklı konseptler belirlemişti. Ekipler, pandemi dönemindeki sanatsal çalışmalara ilk olarak sahilde bulunan cep sinemasının duvarlarını resimlerle güzelleştirerek başlamıştı. Duvarlar, Mersin 'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te okuldan eve gitmek isterken bindiği minibüsün şoförü tarafından canice katledilen Özgecan Aslan ve tüm dünya kadınlarına hitaben yapılan resimlerle donatılmıştı. Sahildeki çalışmaların ardından ekipler, Makina İkmal çalışanlarının portreleriyle duvarları süslemiş, sanat duvarlarda yeniden hayat bulmuştu.Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personeli Güven Bozkurt tarafından çizimleri gerçekleştirilen çalışmalar, bu kez de odak noktasını Mersin Hal Kompleksi sahasına çevirdi. Hal Kompleksi'nin duvarlarını meyve ve sebze figürleriyle süsleyen ekipler, kompleksin gri yüzünü rengarenk bir yapıya dönüştürdü. Duvarlara çizimleri gerçekleştiren Güven Bozkurt, kentin dokusunu canlandırmak için söz konusu çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirterek,?Bu çalışmalarla bölgeyi renklendirmeye çalışıyoruz. Konu olarak meyve ve sebzeleri seçtik ama bu sadece basit bir meyve-sebze değil. Bunun arka planında köylü, çiftçi, nakliye gibi o kadar çok emek var. Burada gördüğünüz meyve ve sebzeler o emeğin temsili olarak ortaya çıkıyor. Elimizden geldiği kadar kenti güzelleştirmeye çalışıyoruz. Kentin dokusunu değiştirmeye çalışıyoruz? dedi.

Büyükşehir'in çalışmalarına destek veren Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Hüseyin Sivri, 'Burada yaklaşık bir haftadır çalışma yürütüyoruz. Yoldan geçenler güzel tepkiler veriyorlar. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını söylüyorlar. Gelen olumlu tepkiler üzerine biz de mutlu oluyoruz, işimizi severek yapıyoruz. Şehrin farklı bölgelerinde de bu tür çalışmaların olmasını dileriz' diye konuştu.